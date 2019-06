Andy Murray regressa ao ténis após seis meses de paragem

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Jun, 2019, 07:51 / atualizado em 21 Jun, 2019, 07:51 | Ténis

O jogador escocês, em equipa com o espanhol Feliciano Lopez, impôs-se na primeira ronda da variante de pares do torneio londrino de Queens, batendo a dupla colombiana Juan Sebastian Cabal e Robert Farah em dois "sets", por 7-6 (7-5) e 6-3.



Bastante acarinhado pelo público britânico, Murray, vencedor de três torneios do "Grand Slam" em singulares, fez o seu regresso num "court" central completamente cheio.



"Foi super. Diverti-me muito", lançou Murray à rádio BBC, acrescentando: "Comecei um pouco lento, mas fui melhorando à medida que o jogo avançava. Adorei ter podido voltar a jogar ténis".