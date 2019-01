Andy Murray submeteu-se a nova operação à anca

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 10:33 | Ténis

“Espero que seja o fim das minhas dores na anca, agora que tenho uma anca de metal”, escreveu o antigo número um mundial e vencedor de três ‘Grand Slam’ (US Open, em 2012, e Wimbledon, em 2013 e 2016).



Andy Murray, de 31 anos, já tinha sido operado em janeiro de 2018, em Melbourne, tendo, então, só voltado a jogar em junho, no torneio londrino de Queens.



Este ano, no Open da Austrália, o escocês, bicampeão olímpico, foi eliminado na primeira ronda pelo espanhol Roberto Bautista-Agut.



Antes do primeiro ‘major’ do ano, Murray tinha assumido a decisão de se retirar este ano, após o torneio de Wimbledon, devido às dores e às lesões que o impediram de jogar ao melhor nível.