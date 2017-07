Angelique Kerber apura-se para a segunda ronda de Wimbledon

Lusa 04 Jul, 2017, 15:58 | Ténis

Finalista derrotada no All England Club no ano passado, a número um mundial mostrou-se mais consistente nos momentos cruciais, impondo-se à 247.ª tenista mundial, em uma hora e 28 minutos.



Na segunda ronda do terceiro ‘Grand Slam’ do ano, Kerber vai defrontar a belga Kirsten Flipkens, 88.ª da hierarquia mundial.