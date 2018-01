Angelique Kerber vence e confirma em Sydney bom arranque de época

Lusa 13 Jan, 2018, 12:07 | Ténis

Kerber, antiga número um do ténis mundial e que caiu para a 22.ª posição da hierarquia, teve um bom arranque de ano, com quatro vitórias consecutivas na Taça Hopaman e cinco em Sydney, culminando na final de hoje.



No encontro decisivo, que lhe valeu hoje o 11.º troféu da carreira, Kerber venceu a australiana Asleigh Barty, com um duplo 6-4.



Em masculinos, a vitória coube ao russo Daniil Medvedev, 84.º do ‘ranking’ ATP, que venceu na final de Sydney o australiano Alex De Minaur, 167.º do mundo, em três ‘sets’, por 6-1, 4-6 e 7-5.