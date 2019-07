Ashleigh Barty eliminada por Alison Riske nos oitavos de final

Lusa Comentários 08 Jul, 2019, 13:21 | Ténis

Barty, recente vencedora do torneio de Roland Garros, o primeiro `major` da carreira em singulares, perdeu frente à 55.ª classificada da hierarquia da ATP, em três `sets`, pelos parciais de 6-3, 2-6 e 3-6, após uma hora e 39 minutos de confronto.

Nos quartos de final da prova londrina em relva, Riske vai defrontar a vencedora do encontro entre a norte-americana Serena Williams, 10.ª posicionada do `ranking` mundial, e a espanhola Carla Suarez-Navarro, 31.ª do circuito.