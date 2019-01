Austrália. Djokovic encontra Rafael Nadal na final

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jan, 2019, 10:55 / atualizado em 25 Jan, 2019, 11:36 | Ténis

Djokovic, que venceu as seis finais que disputou em Melbourne, vai defrontar no encontro decisivo de domingo o espanhol Rafael Nadal, depois de se ter imposto com facilidade a Pouille, 31.º do "ranking" mundial e estreante em meias-finais de um "major", por 6-0, 6-2, 6-2, em uma hora e 25 minutos.





O tenista sérvio, de 31 anos, pode tornar-se recordista de títulos no Open da Austrália, caso conquiste o sétimo troféu, depois dos sucessos alcançados em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, na oitava final de um "Grand Slam" frente a Nadal, que venceu quatro e perdeu três com Djokovic, uma das quais no torneio australiano, em 2012.







Nadal e Djokovic, de 32 e 31 anos, respetivamente, não se defrontam numa final de um "Grand Slam" desde a vitória do espanhol em Roland Garros, em 2014, e a última vez que mediram forças no "major" da Ásia-Pacífico foi em 2012, quando o sérvio levou a melhor em cinco "sets", ao cabo de quase seis horas.



"Não acredito que este ano se chegue tão longe. Foi uma experiência que acontece uma vez na vida", defendeu.



Ainda antes da última meia-final masculina ficaram conhecidos os primeiros vencedores da 107.ª edição do Open da Austrália, as campeãs de pares femininos, a australiana Samantha Stosur e a chinesa Shuai Zhang, que derrotaram a francesa Kristina Mladenovic e a húngara Timea Babos, por 6-3 e 6-4, em pouco mais de uma hora e 30 minutos.