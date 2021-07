Berrettini vence Hurkacz e está pela primeira vez na final de um `major`

Berrettini, sétimo cabeça de série, que nunca antes tinha passado dos `oitavos` em Wimbledon, tornou-se o primeiro italiano a apurar-se para a final da prova londrina em piso de relva, graças ao triunfo sobre Hurkacz, 18.º do ranking mundial e 14.º pré-designado, por 6-3, 6-0, 6-7 (3-7) e 6-4, após duas horas e 39 minutos de confronto.

O italiano, de 25 anos, defronta na final de domingo o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic, número um mundial e detentor de 19 títulos do `Grand Slam`, cinco dos quais em Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018 e 2019, no último ano em que a prova se disputou) e o canadiano Denis Shapovalov, 12.º do ranking.