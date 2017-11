Bielorrússia empata a dois a final da Fed Cup em ténis

Lusa 12 Nov, 2017, 16:35 | Ténis

Sasnovic, 87.ª jogadora mundial, bateu a número 13 da hierarquia em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 6-1 e 8-6, em duas horas e 23 minutos, adiando para o encontro de pares a decisão do vencedor da prova.



No primeiro encontro do dia, as norte-americanas tinham-se colocado a vencer por 2-1, face ao triunfo de CoCo Vandeweghe, número 10 mundial, sobre Aryna Sabalenka, 78.ª, por 7-6 (7-5) e 6-1.



No sábado, Vandeweghe já havia dado um ponto aos Estados Unidos, ao superar Aliaksandra Sasnovich.



Sabalenka deu o primeiro ponto à Bielorrússia, ao bater Sloane Stephens.