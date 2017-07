Campeão Andy Murray na segunda ronda de Wimbledon

Lusa 03 Jul, 2017, 15:48 | Ténis

No ‘court central’ do All England Club, o número um mundial bateu o 135.º tenista do ‘ranking’ pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 43 minutos.



Na segunda ronda do 'Grand Slam' londrino, Murray vai defrontar o alemão Dustin Brown, que hoje derrotou o português João Sousa, por 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4.