Caroline Garcia vence nova número um mundial

Mário Aleixo - RTP 08 Out, 2017, 12:38 / atualizado em 08 Out, 2017, 12:38 | Ténis

Depois de ter vencido em Wuhan, igualmente na China, Caroline Garcia, 15ª do "ranking" mundial, triunfou na segunda final consecutiva, ao vencer Simona Halep, segunda cabeça de série, por 6-4, 7-6 (7-3), em uma hora e 53 minutos.



Com a conquista do seu quinto título no circuito WTA, Caroline Garcia deverá entrar pela primeira vez no "top-10" mundial, que será liderado, a partir de segunda-feira, por Simona Halep.



A romena tinha garantido a subida ao topo da hierarquia, por troca com a espanhola Garbine Muguruza, ao garantir a presença na final de Pequim.