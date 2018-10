Caroline Wozniacki entra a perder no Masters de ténis de Singapura

Lusa Comentários 21 Out, 2018, 16:18 | Ténis

Pliskova foi a protagonista da primeira surpresa do dia, impondo-se à dinamarquesa Wozniacki, segunda jogadora do ‘ranking’ mundial e detentora do título, pelos parciais de 6-2 e 6-4.



“Sei que defender o título é sempre muito complicado”, referiu Pliskova, acrescentando: “Joguei de forma muito sólida desde o fundo do ‘court’, obrigando-a correr muito, esse foi o segredo.”



Elina Svitolina também causou surpresa, ao derrotar a checa Petra Kvitova, por duplo 6-3, na primeira jornada do último torneio do ano que junta as melhores da época.



“Estou muito contente com o meu rendimento durante todo o encontro. A primeira partida é sempre muito complicada. Já perdi muitas vezes com a Petra, era muito importante dar o meu melhor”, disse Svitolina, que somava sete derrotas frente a Kvitova



Na segunda-feira, no grupo vermelho, a japonesa Naomi Osaka, a mais jovem das oito em competição, defronta a norte-americana Sloane Stephens, e a alemã Angelique Kerber joga com a holandesa Kiki Bertens.