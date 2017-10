Caroline Wozniacki vence Venus Williams e conquista Masters pela primeira vez

Lusa 29 Out, 2017, 14:22 / atualizado em 29 Out, 2017, 14:22 | Ténis

Wozniacki ocupa atualmente o sexto lugar do 'ranking' mundial, mas já liderou a hierarquia, em 2010, sem ter conquistado qualquer 'Grand Slam', tendo levado de vencida o primeiro 'set', por 6-4, permitindo, no segundo, a recuperação da norte-americana, quinta do circuito, para 5-4, depois de ter estado a vencer por 5-0.



"Até ao 5-0 tudo corria bem, depois ela melhorou o nível de jogo e aplicou golpes incríveis. Estou muito feliz por ter conseguido superá-la. O oito é o meu número da sorte", referiu Wozniacki, que tinha perdido os sete encontros anteriores com Williams, a finalista mais velha de sempre do Masters, com 37 anos.



A dinamarquesa, que perdeu a final do Masters de 2010 frente à belga Kim Clijsters, necessitou hoje de uma hora e 30 minutos para assegurar o seu primeiro grande título, garantindo ainda a subida, na segunda-feira, a subida ao terceiro lugar do 'ranking'.