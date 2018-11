Cilic ganha e coloca Djokovic nas "meias" das ATP Finals

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Nov, 2018, 07:55 / atualizado em 15 Nov, 2018, 07:55 | Ténis

Com efeito, este resultado conjugado com a vitória de Djokovic sobre o alemão Alexander Zverev coloca o sérvio seguro de um dos dois primeiros lugares do grupo Gustavo Kuerten, independentemente do que se passar na sexta-feira, na terceira jornada.



O croata, quinto cabeça de série, começou a perder - 6-7 (2/7) -, mas, depois, foi claramente superior ao gigante Isner (oitavo pré-designado), levando a melhor com 6-3 e 6-4 nos "sets" que se seguiram.



O primeiro "set" para Isner deixou especialmente feliz um espetador, Djokovic, que desde já podia fazer contas que o davam como certo no grupo dos quatro primeiros deste torneio de fim de época.



O sérvio, líder mundial, tinha superado com distinção o jovem alemão, com os números finais a marcarem 6-4 e 6-1.



Pela oitava vez na carreira, Djokovic chega às "meias" de um Masters de ténis. A outra vaga continua em aberto, tudo dependendo agora dos resultados de sexta-feira.



Djokovic em alta



Em Londres, Djokovic aponta já para uma sexta consagração em Masters e assim igualar o recorde de Roger Federer. Seria o encerrar com chave de ouro uma época a todos os títulos fora de série.Em seis meses apenas, reentrou no top-20 e atingiu o primeiro lugar do "ranking", ganhando dois "Grand Slam", Wimbledon e Open dos Estados Unidos, e ainda os Masters 1000 de Cincinnati e Xangai.Tirou partido também da lesão do espanhol Rafael Nadal, por isso ausente das ATP finals, para cimentar essa liderança.O torneio prossegue esta quinta-feira, com o grupo Lleyton Hewitt e ainda tudo em aberto para todos: o suíço Roger Federer joga com o sul-africano Kevin Anderson e o japonês Kei Nishikori com o austríaco Dominic Thiem.