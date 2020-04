Covid-19. Rafael Nadal cético em relação ao regresso do ténis

”, disse Rafael Nadal, durante uma emissão especial difundida pelas rádios Onda Cero e Cope.O ténis está completamente parado desde o início de março e após o anúncio do adiamento de Roland Garros para finais de setembro, os promotores de Wimbledon preferiram cancelar a edição de 2020, agendada para decorrer entre 29 de junho e 12 de julho., de 33 anos, número dois do "ranking" ATP, vencedor de 19 Grand Slam, 12 dois dos quais na terra batida de Roland Garros, também, como prevê o futebol, por muita vontade que tivesse de o poder fazer.Na semana passada, o diretor do circuito profissional masculino (ATP), Andrea Gaudenzi, disse que esperava poder retomar a temporada em agosto, a fim de salvar três"‘Grand Slam" e seis Masters 1000, apesar de diferentes cenários permanecerem em estudo, incluindo a paragem até ao próximo ano.”, assegurou o jogador, que em março lançou uma campanha, juntamente com o seu compatriota basquetebolista Pau Gasol, para angariar dinheiro para a Cruz Vermelha.“A nossa meta é atingir os 11 milhões de euros e já estamos em sete milhões”, afirmou Nadal.O sérvio, de 32 anos, número um do "ranking" ATP,”.

“Estou preparado, mas acho que temos que esperar alguns meses”, acrescentou Novak Djokovic, vencedor do último torneio "Grand Slam", o Open da Austrália, no início de fevereiro.