Covid-19. Russa Kuznetsova renuncia ao US Open

A atual 32.ª classificada do "ranking" WTA recorreu à rede social do Instagram para justificar a ausência daquele que será o segundo "major" da temporada – devia ser o quarto –, devido ao surto do novo coronavírus.”, escreveu Kuznetsov.A experiente tenista, de 35 anos, também não irá participar no Masters 1.000 de Cincinnati, realocado em Flushing Meadows, em Nova Iorque, com início previsto para a próxima semana que antecede o US Open, de 31 de agosto a 13 de setembro.Kuznetsova, que além do "Grand Slam" conquistado em Flushing Meadows, em 2004, ergueu também o troféu de Roland Garros, em 2009, junta-se a uma lista crescente de jogadoras que optaram por abdicar do US Open.A número um do mundo, a australiana Ashleigh Barty, a ucraniana Elina Svitolina (quinta) e a holandesa Kiki Berten (sétima) são algumas das tenistas que vão estar ausentes do torneio.

Também na vertente masculina, nomes como Rafael Nadal, atual número dois do mundo do mundo e campeão em título do US Open, e o suíço Stanislas Wawrinka (17.º) desistiram.