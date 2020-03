Covid-19: Torneios de ténis ATP suspensos durante seis semanas

A suspensão mantém-se até 26 de abril, um dia antes do início do Estoril Open, cujo 'qualifying' começa em 25 de abril.



No comunicado hoje divulgado, a ATP indica que serão cancelados sete torneios, entre os quais o Masters de Indian Wells, não fazendo qualquer referência ao torneio português.



Entre os torneios cancelados estão três Masters 1000 (Indian Wells, Miami e Monte Carlo), um ATP 500 (Barcelona) e três ATP 250 (Houston, Marraquexe e Hungria).



“Não foi uma decisão tomada de ânimo leve e representa uma grande perda para os nossos torneios, jogadores e adeptos. No entanto, acreditamos que esta é a ação mais responsável que podemos fazer de modo a proteger a saúde e segurança de todos face à pandemia”, afirmou Andrea Gaudenzi, presidente da ATP.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.