Covid-19. Turim disponível para receber as ATP Finals

Turim foi a cidade escolhida para ser a nova sede das finais da ATP a partir de 2021, em substituição da capital inglesa, que recebe a prova de forma consecutiva desde 2009, mas Angelo Binaghi garantiu que, caso seja necessário, estará tudo preparado para isso acontecer já este ano.



“Falei com a presidente da câmara de Turim e, se Londres não puder, nós aproveitaremos. O ténis é o desporto mais seguro a nível sanitário. Não pode ser tratado como um desporto de equipas. Com as devidas normas de segurança, como vestiários fechados e bancos em lados opostos de campo, o ténis pode e deve ser retomado o mais rápido possível”, disse Binaghi.



As ATP Finals estão agendadas de 15 a 22 de novembro na O2 Arena, em Londres, recinto que tem apenas essas datas livres para receber o habitual torneio de fim de época.



Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o responsável da FIT admitiu ainda a possibilidade de realizar encontros sem público e mostrou-se esperançado de que o Masters 1000 de Itália, agendado para maio, mas que acabou adiado, ainda possa ser disputado, seja em Roma ou noutra cidade.