Custódia do filho deixa Azarenka fora de jogo

08 Nov, 2017 | Ténis

"Como provavelmente viram esta semana, não vou participar na final da Fed Cup este ano. É desolador para mim não ter a oportunidade de jogar e ajudar a Bielorrússia nesta final, mas infelizmente a minha atual situação da custódia (do filho) impede-me de sair da Califórnia", escreveu a antiga número um mundial no Twitter.



Azarenka lamentou não poder estar em Minsk, cidade onde nasceu, para assistir à final que vai opor a Bielorrússia aos Estados Unidos, entre 11 e 12 de novembro.



A batalha legal com o pai do seu filho Leo, de quase um ano, já tinha impedido a campeã do Open da Austrália (2012 e 2013) de participar no US Open. A jogadora bielorrussa não joga desde Wimbledon, no início de julho.