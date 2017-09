Del Potro afasta Federer nos quartos de final

Lusa 07 Set, 2017, 09:26 / atualizado em 07 Set, 2017, 09:28 | Ténis

Del Potro, vencedor em Flushing Meadows em 2009, superou o helvético, que perseguia o 20.º título do `Grand Slam`, por 7-5, 3-6, 7-6 (10-8) e 6-4, em 2:51 horas, depois de salvar quarto `set points` no `tie break` do terceiro parcial.

Nas meias-finais, Del Potro vai encontrar o espanhol Rafael Nadal, líder do `ranking` mundial, que superou nos `quartos` o russo Andrey Rublev, 53.º da hierarquia, e procura o terceiro título no US Open, após as vitórias em 2010 e 2013.