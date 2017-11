Dimitrov estreia-se nas ATP Finals com vitória sobre Thiem

Lusa 13 Nov, 2017, 17:03 | Ténis

Na sua estreia no torneio de fim de temporada, Dimitrov bateu Thiem por 6-3, 5-7 e 7-5, em duas horas e 22 minutos, somando o primeiro triunfo num grupo em que estão também o espanhol Rafael Nadal, número um mundial, e o belga David Goffin, que se defrontam ainda hoje.

No primeiro `set`, Dimitrov conseguiu uma quebra decisiva no serviço do adversário ao sexto jogo, colocando-se com uma vantagem de 4-2, que controlou até ao final do parcial.

O segundo `set` foi mais equilibrado, com Thiem a obrigar a realização de um terceiro parcial, ao fechar com um `break` no último jogo.

Na decisão, Dimitrov esteve a servir para fechar o encontro com 5-4 no marcador, mas permitiu um `break` a Thiem, que, contudo, cedeu um jogo em branco no seu jogo de serviço a seguir, `oferecendo` o triunfo ao búlgaro, que confirmou a vitória no seu serviço.