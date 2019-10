Djokovic bate Millman na final e conquista torneio de Tóquio

Lusa Comentários 06 Out, 2019, 14:35 / atualizado em 06 Out, 2019, 14:35 | Ténis

Djokovic, que esteve quatro semanas afastado dos ‘courts’ devido a uma lesão no ombro esquerdo que motivou o abandono nos oitavos de final do US Open, bateu o 80.º classificado do circuito por 6-3 e 6-2, após uma hora e 10 minutos de confronto.



O sérvio, de 32 anos, conquistou o 76.º título da carreira, o quarto em 2019, depois dos êxitos no Masters 1.000 de Madrid e em dois torneios do Grand Slam (Austrália e Wimbledon), confirmando que está em boa condição física para defender o título no Masters 1.000 de Xangai.