Djokovic e Federer avançam em Wimbledon

Na jornada de sábado, Djokovic, quarto jogador mundial, bateu Gulbis, 589.º, por 6-4, 6-1 e 7-6 (7-2), e Federer, quinto, superou Zverev, 30.º, por 7-6 (7-3), 6-4 e 6-4. Ainda nenhum cedeu qualquer 'set', tal como o espanhol Rafael Nadal. O britânico Andy Murray, o outro grande favorito e líder da hierarquia, só cedeu um.



Num dia em que não caiu qualquer jogador do 'top 10', Federer, que procura chegar a inédita oitava conquista no All England Club e ao 19.º título do 'Grand Slam', conseguiu a vitória 317 nos quatro grandes torneios, ultrapassando a norte-americana Serena Williams.



O helvético, vencedor em Wimbledon por sete vezes (2003 a 2007, 2009 e 2012), vai defrontar nos 'oitavos' o búlgaro Grigor Dimitrov, 11.º da tabela, que beneficiou da desistência de Dudi Sela, 90.º, quando vencia por um duplo 6-1.



O israelita cumpriu a nona desistência do quadro masculino na presente edição de Wimbledon, depois de sete jogadores terem abandonado na primeira ronda e outro na segunda.



Antes de Mischa Zverev ser eliminado, o irmão, Alexander, bateu o austríaco Sebastian Ofner por 6-4, 6-4 e 6-2, marcando encontro com o canadiano Milos Raonic, finalista de 2016.



Raonic, terceiro cabeça de série, vai jogar na quarta ronda pela terceira vez nos últimos quatro anos, depois de eliminar o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 22.º no ranking ATP, por 7-6 (7-3), 6-4 e 7-5.



A juntar-se ao campeão em título e líder do ranking mundial Andy Murray nos 'oitavos' está também Novak Djokovic, três vezes vencedor do torneio, que bateu o letão Gulbis e enfrentará agora Adrian Mannarino, 51.º mundial.



O francês, de 29 anos, foi multado em 7.900 euros, na sexta-feira, por dar um encontrão num apanha-bolas, e venceu na terceira ronda o compatriota Gael Monfils num encontro emocionante, por 7-6, 4-6, 5-7, 6-3 e 6-2.



O austríaco Dominic Thiem, oitavo cabeça de série, eliminou o norte-americano Jared Donaldson por 7-5, 6-4 e 6-2 para alcançar a quarta ronda do quarto 'Grand Slam' consecutivo, enquanto o checo Thomas Berdych, 15.º no 'ranking' ATP, eliminou o espanhol David Ferrer, 39.º mundial, em três 'sets', por 6-3, 6-4 e 6-3.



