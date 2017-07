Djokovic e Raonic apuram-se para a segunda ronda de Wimbledon

Lusa 04 Jul, 2017, 16:23 | Ténis

O segundo cabeça de série viu Klizan, 47.º classificado do ‘ranking’ mundial, abandonar o encontro da primeira ronda, quando perdia por 6-3, 2-0, devido a uma lesão no gémeo esquerdo.



Djokovic qualificou-se assim em apenas 41 minutos para a segunda ronda de Wimbledon, fase em que também já está o sétimo tenista mundial Milos Raonic, que no ano passado se tornou no primeiro canadiano a atingir a final de um torneio do ‘Grand Slam’ no All England Club.



No regresso ao ‘major’ londrino, Raonic não teve problemas para derrotar hoje o alemão Jan Lennard-Struff, 53.º do 'ranking', com os parciais de 7-6 (7-5), 6-2 e 7-6 (7-4), em duas horas e 16 minutos.