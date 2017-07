Djokovic fora do "top-4" mundial de ténis

Mário Aleixo - RTP 31 Jul, 2017, 09:47 / atualizado em 31 Jul, 2017, 09:47 | Ténis

Djokovic, que não voltará a jogar até ao final do ano, desceu para o quinto lugar, que não ocupava desde 25 de junho de 2007, sendo ultrapassado pelo suíço Stanislas Wawrinka, atrás de um "top-3" inalterado -- o britânico Andy Murray lidera, à frente do espanhol Rafael Nadal e do helvético Roger Federer.



Depois de ter chegado à final do "challenger" de Tampere, na Finlândia, Pedro Sousa subiu ao 143º do lugar do "ranking", a melhor posição da sua carreira.



Apesar de ter descido um lugar, João Sousa continua a ser o melhor português, na 62ª posição, com Gastão Elias a cair para 171º do mundo, 10 lugares à frente de João Domingues que subiu 14 postos.



No "ranking" feminino, Michelle Larcher de Brito caiu um lugar para 320ª, numa lista sem alterações no topo, onde a checa Karolina Pliskova mantém a liderança, à frente da romena Simona Halep e da alemã Angelique Kerber.