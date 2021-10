Djokovic mantém tabu sobre vacina e Open da Austrália

O nove vezes vencedor e tricampeão em título daquele que é o primeiro "Grand Slam" do ano, em Melbourne, anunciou ainda o seu calendário até final da atual temporada: Masters de Paris, Turim e Taça Davis.”, afirmou, criticando a comunicação social por alegadamente alimentar “pânico e medo” junto das populações.Na última edição do Open da Austrália, os atletas com contactos com pessoas infetadas, por exemplo, nos longos voos até à Oceânia, foram forçados a 14 dias de isolamento, independentemente de estarem ou não vacinados contra o SARS-Cov-2.”, continuou “Nole”.Ainda assim, o tenista de 34 anos e que já triunfou na Austrália nove vezes, manifestou o desejo de defender o título, apesar de considerar que muitos jogadores vão equacionar a presença na Austrália, caso se mantenham aquelas regras.O primeiro-ministro do estado australiano de Vitoria, Dan Andrews, anunciou, entretanto, que serão rejeitados os vistos aos atletas não vacinados.”, disse.Djokovic tem estado ausente da competição desde a derrota na final do Open dos EUA, diante do russo Daniil Medvedev, início de setembro.

O sérvio falhou assim o recorde de 21 títulos do "Grand Slam" e a ultrapassagem aos mais consagrados Roger Federer (Suíça) e Rafael Nadal (Espanha), respetivamente atuais 11.º e quinto da lista mundial.