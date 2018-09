Djokovic vence Millman em dia histórico para Nishikori e Osaka

Lusa Comentários 06 Set, 2018, 13:25 | Ténis

O sérvio Novak Djokovic, sexto cabeça de série, garantiu a terceira vitória consecutiva em três ‘sets’ em Flushing Meadows, ao bater o australiano (55.º do ‘ranking’), pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-4, em duas horas e 49 minutos.



Num encontro bem disputado e equilibrado, embora o resultado possa indicar o contrário, Millman, pela primeira vez nos quartos de final de um Grand Slam graças à vitória ante Roger Federer na ronda anterior, tentava tornar-se no primeiro australiano a atingir as meias-finais do US Open depois de Lleyton Hewitt em 2005.



Mas Djokovic, de 31 anos, tinha outros planos e, além de não ceder às intenções adversárias, avançou para as semifinais do ‘major' nova-iorquino pela 11.ª vez seguida, sendo que em 2017 não jogou por lesão, e pela segunda vez num Grand Slam esta época, após o triunfo em Wimbledon.



Ao manter a invencibilidade em Nova Iorque, o sérvio marcou encontro com Kei Nishikori (19.º da hierarquia), que, entretanto, já havia garantido o seu regresso às meias-finais, graças ao triunfo ante o sétimo pré-designado Marin Cilic, em quatro horas e sete minutos, pelos parciais de 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), 4-6 e 6-4.



Numa reedição da final de há quatro anos, ganha pelo croata, o nipónico conseguiu a desforra, muito graças aos 70 erros não forçados e sete duplas faltas do adversário, para se qualificar para a fase seguinte pela terceira vez na carreira, depois de 2014 e 2016.



Na competição feminina, a japonesa Naomi Osaka ‘despachou' a ucraniana Lesia Tsurenko em menos de uma hora, por duplo 6-1, para se qualificar pela primeira vez na carreira para as meias-finais de um Grand Slam, tornando-se na primeira japonesa a consegui-lo no US Open na Era Open (a partir de 1968).



Graças aos 59 pontos alcançados no total, face aos 28 de Tsurenko (36.ª do circuito), a jovem de 20 anos juntou-se a Kei Nishikori na fase final em Nova Iorque, onde pela primeira vez, um homem e uma mulher naturais do Japão continuam na disputa pelo troféu.



Para tentar chegar à final, contudo, Osaka terá ainda de medir forças com a norte-americana Madison Keys, 14.ª na hierarquia mundial e finalista em 2017, que afastou a espanhola Carla Suárez Navarro, por 6-4 e 6-3, para chegar às meias-finais pelo segundo ano consecutivo.