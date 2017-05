Dois portugueses a jogar no Estoril Open

Mário Aleixo - RTP 04 Mai, 2017, 07:48 | Ténis

Os dois tenistas portugueses procuram tornar-se nos primeiros tenistas portugueses a atingir os quartos de final do Estoril Open, num dia em que estará na bancada o Presidente da República.



Um dia depois da eliminação de Gastão Elias e João Domingues, a tarefa dos dois tenistas convidados pela organização não se afigura fácil, uma vez que Frederico Silva joga com David Ferrer, quarto cabeça de série, e Pedro Sousa defronta Gilles Muller, terceiro, num encontro que deverá ter Marcelo Rebelo de Sousa na bancada.



Ferrer e Muller vão fazer os primeiros encontros no torneio frente aos portugueses, depois de terem ficado isentos na ronda inaugural.



O quarto dia do Estoril Open terá menos um encontro do que o previsto, depois da desistência de Juan Martín del Potro, devido à morte do seu avô, beneficiando o norte-americano Ryan Harrison, que se qualificou diretamente para os quartos de final.



No último encontro do dia, o norte-americano Bjorn Fratangelo, vindo da qualificação e carrasco de João Sousa na primeira eliminatória, vai defrontar o japonês Taro Daniel.