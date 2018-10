Domingues defronta Pedro Sousa nos "oitavos" de Lima

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Out, 2018, 11:32 / atualizado em 24 Out, 2018, 11:32 | Ténis

João Domingues, 229.º classificado do "ranking" mundial, bateu na terça-feira em dois "sets" um tenista posicionado muitos lugares acima na hierarquia, no 66.º, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-4, após uma hora e 45 minutos de encontro.



O tenista natural de Oliveira de Azeméis vai discutir esta quarta-feira o acesso aos "quartos" com Pedro Sousa, 138.º tenista do mundo, que venceu na ronda inaugural o belga Arthur de Greef, por duplo 6-3.