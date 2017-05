Egutidze e Yahima eliminados em Ecaterimburgo

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 15:05 | Ténis

O judoca português Anri Egutidze perdeu no segundo combate no Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia, frente ao brasileiro Victor Penalber, no último dia de competição.



Egutidze, que competia nos -81 kg, tinha vencido na estreia o tajique Safarbek Murodov, por "ippon", mas diante de Penalber teve duas desvantagens de "waza-ari".



Em competição esteve também Yahima Ramirez, nos -78 kg, com a judoca a fazer apenas um combate, saindo derrotada já no ponto de ouro, após os quatro minutos regulamentares, no confronto com a russa Anastasiya Dmitrieva, por "ippon".



O judoca do Sporting Sergiu Oleinic foi o português mais bem classificado em Ecaterimburgo, ao chegar no sábado ao sétimo lugar nos -66 kg, com uma vitória e duas derrotas, a última já na zona de repescagem.