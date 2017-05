Elias luta com Almagro por um lugar nos "quartos"

Mário Aleixo - RTP 03 Mai, 2017, 07:47 / atualizado em 03 Mai, 2017, 07:48 | Ténis

O número dois português e 107º do mundo tenta regressar a uns quartos de final no único torneio do circuito ATP em Portugal, depois de chegar a essa fase em 2013 e 2014 no extinto Portugal Open, defrontando Almagro, 86º, no segundo encontro do dia do "court" Millenium.



A fechar o dia no "court" principal, no segundo encontro da sessão noturna, vai estar o surpreendente João Domingues, 242º, vindo da qualificação e que eliminou o britânico Kyle Edmund, 41º.



Na segunda ronda, João Domingues encontra o experiente sul-africano Kevin Anderson, 66º da hierarquia mundial.



Ao terceiro dia entram ainda em ação os dois primeiros cabeças de série do torneio, o espanhol Pablo Carreno Busta, finalista em 2016, e o francês Richard Gasquet.



Carreno Busta vai defrontar o compatriota Tommy Robredo, enquanto Gasquet, vencedor da prova em 2015, joga com o argentino Carlos Berlocq.