Elias vence Gonçalo Oliveira no torneio de ténis de Lima

Mário Aleixo - RTP 25 Out, 2017, 07:53 / atualizado em 25 Out, 2017, 07:54 | Ténis

Sétimo cabeça de série do torneio peruano, o 128º jogador mundial voltou a demonstrar estar uns furos acima do jovem portuense de 22 anos, impondo-se por 6-1 e 6-3.



Elias, que enfrentou um único ponto de "break" no "set" inaugural, quebrou o serviço do adversário por três vezes para fechar o primeiro parcial com 6-1.



O ascendente do tenista da Lourinhã manteve-se no segundo "set", com o número cinco português a precisar de salvar dois "break-points" para conquistar o primeiro jogo de serviço.



No entanto, depois de um arranque de parcial ainda equilibrado, Elias recuperou o comando das operações, vencendo por 6-3.



Este é o terceiro triunfo consecutivo de Elias sobre Oliveira no espaço de dois meses: o número três português venceu na primeira ronda do "qualifying" do US Open e nas meias-finais do "challenger" de Campinas, torneio brasileiro que ganhou.



Depois de ter parado na semana passada, de modo a recuperar do desgaste acumulado na caminhada triunfal em Campinas e das subsequentes meias-finais em Buenos Aires (Argentina), Elias avança para a segunda ronda, fase em que irá defrontar o vencedor do encontro entre o chileno Christian Garin e o "qualifier" equatoriano Roberto Quiroz.