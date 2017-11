Estados Unidos vencem Fed Cup de ténis pela 18.ª vez, 17 anos depois

Lusa 12 Nov, 2017, 18:21 | Ténis

Shelby Rogers e CoCo Vandeweghe bateram Aryna Sabalenka e Aliaksandra Sasnovich em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), num embate que durou uma hora e 53 minutos.



CoCo Vandeweghe foi determinante no triunfo das norte-americanas, pois também venceu os seus dois encontros de singulares, no sábado face a Sasnovich e hoje, no primeiro encontro do dia, face a Aryna Sabalenka, por 7-6 (7-6) e 6-1.



Ao contrário da Vandewehge, a 10.ª jogador mundial, Sloane Stephens, a 13.ª, não somou qualquer ponto, pois hoje perdeu por 4-6, 6-1 e 8-6 com Sasnovich, depois de sábado já ter cedido perante Sabalenka.