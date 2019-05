Estoril Open: Fabio Fognini confirma desistência devido a lesão

Lusa Comentários 01 Mai, 2019, 15:02 / atualizado em 01 Mai, 2019, 15:27 | Ténis

O tenista, de 31 anos, que partia para o torneio que decorre no Clube de Ténis do Estoril como segundo cabeça de série e número 12 do ranking ATP, vai ser substituído pelo ‘lucky loser’ Filippo Baldi, 23 anos, que ocupa o 155º posto da hierarquia mundial, no embate contra o uruguaio Pablo Cuevas.



Fábio Fognini venceu em abril o Masters 1.000 de Monte Carlo e já na conferência de imprensa de terça-feira assumiu que não estava “a 100 por cento” e que estava a “fazer tudo o que era possível” para jogar no Estoril Open, mas admitiu que havia outros torneios “muito importantes” no horizonte, em alusão aos Masters 1.000 de Madrid e Masters 1.000 de Roma, ambos neste mês de maio.