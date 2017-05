Estoril Open: Finalistas são conhecidos hoje, já sem campeões em prova

Lusa 06 Mai, 2017, 10:16 / atualizado em 06 Mai, 2017, 10:16 | Ténis

Na primeira meia-final de singulares do dia, frente a frente vão estar os espanhóis Pablo Carreño Busta, primeiro cabeça de série, e David Ferrer, quarto pré-designado.



Em três anos do novo Estoril Open, Carreño Busta chegou sempre às meias-finais e atingiu a final em 2016, na qual perdeu com o compatriota Nicolas Almagro, de quem se 'vingou' na sexta-feira, ao eliminá-lo nos quartos de final.



Na outra meia-final, o sul-africano Kevin Anderson, 'carrasco' nos quartos de final do francês Richard Gasquet, campeão em 2015, vai defrontar o luxemburguês Gilles Muller, terceiro cabeça de série.



Com os espanhóis David Marrero e Tommy Robredo já na final de pares, a outra vaga será disputada pela dupla formada pelo norte-americano Ryan Harrison e pelo neozelandês Michael Venus e pelo par constituído pelo uruguaio Ariel Behar e pelo bielorrusso Aliaksandr Bury.