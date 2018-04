Estoril Open. Frederico Gil eliminado na ronda final do `qualifying`

Lusa Comentários 30 Abr, 2018, 15:55 / atualizado em 30 Abr, 2018, 15:56 | Ténis

Finalista do único torneio português do circuito ATP em 2010, então com outra organização e no Jamor, Frederico Gil, 445.º do mundo, foi derrotado por Smyczec, 123.º, por 6-4, 6-2, em uma hora e 14 minutos.



"Fiz um bom jogo. Tive as minhas oportunidades no 4-3 do primeiro ‘set’. A partir daí quebrei ligeiramente fisicamente. Para mim, a chave do encontro esteve aí. A meu ver estava superior a ele, estava a jogar bastante bem", disse.



Frederico Gil teve duas oportunidades para quebrar o serviço ao adversário no primeiro 'set' quando vencia por 4-3 e o português acredita que esteve aí um dos momentos do encontro.



"Foi pena não conseguir quebrar para o 5-3, porque a servir a 5-3 penso que conseguia fechar o primeiro ‘set’ e as coisas podiam ser diferentes. Depois ele teve muito mérito no segundo ‘set’, a servir bem, e eu quebrei um pouco fisicamente. Ele jogou bem, porreiro, mas eu saí um pouco do jogo também", referiu Gil, que admitiu não estar ainda em "forma para jogar a este nível".



O tenista português, de 33 anos, não disputa o quadro principal de um torneio ATP em Portugal desde 2012.



Ainda em prova na derradeira fase de qualificação estão João Domingues e João Monteiro, que se procuram juntar a João Sousa, Gastão Elias, Pedro Sousa e Frederico Silva no quadro principal.