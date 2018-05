Estoril Open. João Sousa nas meias-finais da prova

RTP Comentários 04 Mai, 2018, 17:40 / atualizado em 04 Mai, 2018, 18:11 | Ténis

A partida entre o melhor tenista português da atualidade e o terceiro cabeça de série do Estoril Open perto de uma hora e meia e foi jogada em três sets.



Depois de conseguir quebrar serviço no primeiro set, João Sousa voou para o triunfo por 6-3, tendo perdido a segunda partida por 1-6.



No derradeiro set do jogo, João Sousa mostrou-se mais forte e venceu por esclarecedores 6-0. É a primeira vez que o tenista vimaranense chega às meias-finais do ATP português.



O melhor que João Sousa tinha alcançado foram os quartos de final em 2012, quando a organização do torneio era diferente e a prova disputada no Jamor.Na meia-final do Estoril Open, João Sousa vai defrontar o primeiro semifinalista, o grego Stefanos Tsitsipas, número 44 do ranking.