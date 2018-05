Estoril Open. Stefanos Tsitsipas é o primeiro semifinalista

Lusa Comentários 04 Mai, 2018, 16:21 | Ténis

No primeiro encontro do dia no `court` central do Clube de Ténis do Estoril, Tsitsipas, 44.º do mundo, conseguiu mais uma reviravolta e venceu o espanhol, 77.º, por 6-7 (2-7), 6-2, 7-6 (7-3), em duas horas e 38 minutos.

Depois de ter estado na final em Barcelona, na semana passada, Tsitsipas, que esteve a perder por 3-0 no `tie-break` do terceiro parcial, volta a estar numa meia-final, na qual vai defrontar o vencedor do encontro entre o português João Sousa e o britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série.