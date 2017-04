Federação internacional de Ténis suspende preventivamente romeno Ilie Nastase

Lusa 23 Abr, 2017, 15:49 | Ténis

Segundo a ITF, "a suspensão impede Nastase de participar na Fed Cup, e tem efeito imediato".



No sábado, Nastase foi expulso durante um encontro da Fed Cup, numa altura em que a britânica Johanna Konta vencia Sorana Cirstea por 6-2 e 1-2, depois de já ter recebidos dois avisos do árbitro Andreas Egli, por ter insultado as jogadoras adversárias Konta e Anne Keothavong, bem como o juiz do encontro.



Entretanto, a ITF fez saber que iria retirar a acreditação a Nastase e que o capitão não poderia continuar a participar na eliminatória.



Horas antes, a ITF tinha anunciado a abertura de um inquérito ao antigo campeão romeno, na sequência de um comentário feito sobre a gravidez da tenista norte-americana Serena Williams.



Durante uma conferência de imprensa antes do encontro com a Grã-Bretanha, Nastase comentou a gravidez de Serena Williams com um membro da seleção romena nos seguintes termos: "Vamos ver de que cor será. Café com leite?".



O romeno, de 70 anos, foi um dos melhores tenistas do seu tempo, tendo conquistado dois títulos do 'Grand Slam', o Open dos Estados Unidos, em 1972, e Roland-Garros, em 1972.