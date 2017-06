Federer conquista nono título em Halle

Lusa 25 Jun, 2017, 14:17 | Ténis

A aguardada final, que opunha aquele que é um dos melhores tenistas de todos os tempos ao mais promissor da nova vaga, durou apenas 53 minutos, com o número cinco mundial a ser impiedoso com Zverev, 12.º do 'ranking'.



Este é o nono título de Federer na relva do torneio alemão, o quarto esta temporada (em seis torneios disputados) e o 92.º da carreira.



O veterano suíço, de 35 anos, abdicou da temporada de terra batida para se focar em Wimbledon, onde vai tentar alcançar um oitavo título. Caso consiga, Federer tornar-se-á o homem com mais cetros na relva londrina.



"Joguei superbem, senti-me bem desde o início. Foi, de longe, o meu melhor encontro da semana. Depois da minha longa pausa, as sensações são excelentes, o prazer de jogar voltou e estou em forma para Wimbledon", declarou o recordista de torneios do 'Grand Slam', depois de ter dado uma 'lição' ao alemão de 23 anos.