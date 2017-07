Federer conquista um inédito oitavo título

Lusa 16 Jul, 2017, 16:34 | Ténis

Seis meses depois de se sagrar campeão do Open da Austrália, Federer impôs-se na final do `major` londrino ao sexto tenista mundial, que se debateu com problemas físicos, por 6-3, 6-1 e 6-4, em uma hora e 43 minutos.

Aos 35 anos, o suíço, que não cedeu qualquer `set` no seu percurso no All England Club, amplia ainda mais a sua lenda, isolando-se como o tenista mais vitorioso da história de Wimbledon e reforçando o estatuto de recordista de torneios de `Grand Slam` (19).

AMG // NFO