Federer recupera quarto lugar na classificação ATP

Federer conquistou no domingo o 101.º torneio da sua carreira, ao vencer na final de Miami o norte-americano John Isner, e recuperou na classificação mundial a quarta posição, que tinha perdido há duas semanas.



A liderança continua a pertencer a Djokovic, seguido do espanhol Rafael Nadal e do alemão Alexander Zverev.



João Sousa, que foi eliminado por Kevin Anderson na terceira ronda em Miami, desceu duas posições na hierarquia e é 43.º, enquanto Pedro Sousa subiu do 105.º para o 103.º posto.



No top-10, Dominic Thiem desceu à quinta posição, o grego Stefano Tsitsipas subiu à oitava, enquanto o argentino Juan Martin Del Potro caiu para nono e John Isner para o décimo lugar.



O torneio de Miami permitiu ainda ao canadiano Denis Shapovalov entrar pela primeira vez no top-20, em 20.º, depois de chegar aos quartos de final do torneio norte-americano.



Em femininos, a liderança continua a pertencer à japonesa Naomi Osaka, mas a romena Simona Halep subiu ao segundo lugar e a checa Petra Kivtova desceu ao terceiro.



A também checa Karolina Pliskova subiu três posições, até ao quarto lugar, depois de ser finalista vencida em Miami, enquanto a vencedora, a australiana Ashleigh Barty, entrou nas dez melhores e é nona classificada.





Do ténis português feminino, Inês Murta é a mais bem classificada, mas num modesto 613.º posto, após subir quatro posições.