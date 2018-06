Partilhar o artigo Federer salva dois `match points` com Paire e segue para os `quartos` em Halle Imprimir o artigo Federer salva dois `match points` com Paire e segue para os `quartos` em Halle Enviar por email o artigo Federer salva dois `match points` com Paire e segue para os `quartos` em Halle Aumentar a fonte do artigo Federer salva dois `match points` com Paire e segue para os `quartos` em Halle Diminuir a fonte do artigo Federer salva dois `match points` com Paire e segue para os `quartos` em Halle Ouvir o artigo Federer salva dois `match points` com Paire e segue para os `quartos` em Halle