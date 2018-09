Final da Taça Davis, entre França e Croácia, disputada na terra batida de Lille

Lusa Comentários 24 Set, 2018, 16:15 | Ténis

A França vai voltar a jogar em Lille, palco de três das últimas cinco finais, depois de nas meias-finais Lucas Pouille, 19.º no ‘ranking’, e Benoit Paire, 61.º, terem eliminado a seleção espanhola.



Do outro lado estarão os croatas Marin Cilic, sexto jogador mundial, e Borna Coric, 18.º, que bateram em casa os Estados Unidos, e quererão impedir a França de vencer a prova pelo segundo ano consecutivo.



Este será o último ano do atual formato, uma vez que em 2019 o torneio se vai concentrar largamente numa única semana, com 18 nações a jogarem num só estádio, segundo o anúncio em agosto da Federação Internacional de Ténis.