Finalistas nos Estados Unidos eliminadas em Wuhan

Mário Aleixo - RTP 25 Set, 2017, 11:33 / atualizado em 25 Set, 2017, 11:36 | Ténis

Sloane Stephens, 17a do "ranking", no seu primeiro jogo, após a surpreendente vitória em Flushing Meadows, caiu frente à chinesa Qiang Wang, 55ª, pelos parciais de 6-2 e 6-2.



Stephens viu o seu serviço ser quebrado muito cedo em ambos os "sets" e a chinesa garantiu a passagem à próxima ronda no seu sexto "match point".



Madison Keys, 12ª da hierarquia, foi derrotada pela compatriota Varvara Lepchenko, 76ª, pelos parciais de 6-2 e 7-6.



Keys ainda conseguiu responder no segundo "set", mas Lepchenko recuperou acabando por ganhar no "tiebreak".

João Sousa e Pedro Sousa sobem no "ranking"O tenista João Sousa subiu um lugar no "ranking" mundial, para 56º, mantendo-se como o melhor tenista português, numa classificação que continua a ser liderada de forma destacada pelo espanhol Rafael Nadal.



Pedro Sousa fez ainda melhor, ascendendo três posições na hierarquia mundial, para 102º, a sua melhor classificação de sempre, que o confirma como o número dois português e o deixa muito perto de entrar no "top-100".



Entre os restantes tenistas nacionais, Gastão Elias manteve o 147º posto e João Domingues subiu de 182º para 181º, num "ranking" que continua a ser liderado por Nadal, seguindo do suíço Roger Federer e do britânico Andy Murray, segundo e terceiro colocados, respetivamente.



Na classificação feminina não houve mexidas entre as 10 primeiras, com a espanhola Garbiñe Muguruza a manter o comando, à frente da romena Simona Halep e da ucraniana Elina Svitolina, enquanto Michelle Larcher de Brito continua a ser a melhor representante lusa, tendo descido um lugar, para o 341º.