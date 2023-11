Francisco Cabral cai em pares no torneio de Sófia

O duo luso-britânico foi derrotado por Stalder (64.º do ranking mundial da variante) e King (73.º), pelos parciais de 7-6 (7-4), 4-6 e 10-7, em uma hora e 35 minutos.Cabral (51.º) e Patten (59.º) chegaram no fim de semana à final do "challenger" de Bérgamo, perdendo precisamente com King, que fazia dupla com o compatriota Brandon Nakashima.O portuense de 26 anos iniciou a parceria com o britânico no início de outubro, com Patten a ser o seu segundo ‘par’ fixo da temporada, depois de Rafael Matos.O torneio de Sófia foi o último de Cabral no circuito ATP esta época, com o número um nacional de pares a ter previsto competir em alguns challengers até ao fim do ano.