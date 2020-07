Frederico e Gastão nos "quartos" do CNA

Naquele que foi o último encontro do dia, Frederico Silva, primeiro cabeça de série e número 193 mundial, precisou de uma hora e 42 minutos para se impor frente a Martim Leote Prata em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-4.”, começou por contar o atleta das Caldas da Rainha, que terá como próximo adversário Daniel Batista.Apesar do triunfo, Frederico Silva elogiou o adversário e defendeu que a primeira ronda nunca é fácil, mesmo estando bem fisicamente.”, frisou.





Gastão leva tempo para vencer







Tal como o esquerdino, Gastão Elias, segundo cabeça de série, travou um longo duelo com Fábio Coelho, só derrotado em três partidas, por 6-3, 2-6 e 6-2, ao cabo de duas horas, para garantir a qualificação para os quartos de final do torneio dotado de 20 mil euros em prémios monetários.”, revelou o jogador da Lourinhã, que contraiu uma lesão na virilha direita durante o terceiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT).Consumado o triunfo, Gastão Elias (532.º ATP) vai agora defrontar João Monteiro, após a vitória deste diante Duarte Vale em três "sets" muito equilibrados e disputados, pelos parciais de 6-7 (7-9), 7-5 e 6-3, ao fim de duas horas e 48 minutos de encontro.





Nuno Borges à vontade







Nuno Borges, campeão de duas etapas do Circuito Sénior da FPT, em Vale do Lobo e na Figueira da Foz, por sua vez, não encontrou grandes dificuldades para eliminar Francisco Faria, por 6-3 e 6-0, e marcar encontro com Daniel Rodrigues, que bateu Gonçalo Falcão, por duplo 6-3.”, confessou o jogador da Maia.Tiago Cação, após o triunfo ante Manuel Gonçalves, por duplo 6-1, e Luís Faria, que estava em vantagem por 7-6 (7-2) e 1-0 quando Francisco Cabral desistiu, completam os quartos de final no Monte Aventino.