Fu Yu na final de ténis de mesa ao vencer Lian Ni Xia

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jun, 2019, 10:23 / atualizado em 26 Jun, 2019, 10:23 | Ténis

Fu Yu, nona do “ranking” europeu, venceu os dois primeiros “sets” à 28.ª da classificação, por 11-6 e 11-5, contudo permitiu o empate, ao perder por 5-11 e 6-11.



A atleta lusa acabou por se superiorizar à rival de 55 anos com 11-6 e 11-8, esperando agora pelo resultado da outra meia-final, entre a monegasca Xionxin Yang e a alemã Ying Han.



A final disputa-se esta quarta-feira às 16h00, horas em Lisboa.



A seleção lusa soma 10 medalhas nos II Jogos Europeus, com uma de ouro, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e cinco de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000.



Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos