Garbiñe Muguruza revalida título em Monterrey

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Abr, 2019, 11:05 / atualizado em 08 Abr, 2019, 11:05 | Ténis

Muguruza, 19.ª do "ranking" WTA, vencia por 6-1 e 3-1 quando Azarenka, 60.ª, foi forçada a abandonar, devido a lesão, após uma hora e cinco minutos.



"Um título é doce. É um sentimento especial ter triunfado no último ano e voltar, com a tensão e as memórias. Estou muito contente", considerou no final a jogadora espanhola.





A tenista regressa agora à competição na Europa, com os torneios de terra batida de Estugarda, Madrid e Roma, antes da segunda prova do "Grand Slam", em Roland Garros.