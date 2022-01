Gastão Elias a um triunfo do quadro principal do Open da Austrália

O tenista português Gastão Elias, número 217 mundial, colocou-se esta quarta-feira a um triunfo do quadro principal do Open da Austrália, primeiro "Grand Slam" do ano, ao superar o peruano Juan Pablo Varillas, 128.º, nas meias-finais da qualificação.