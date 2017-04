Gastão Elias apura-se para os quartos de final em Barletta

Lusa 12 Abr, 2017, 15:55 | Ténis

Elias, atual 97.º do 'ranking' mundial, necessitou apenas de 1:08 horas para afastar o número 176, vencendo com os parciais de 6-4 e 6-2.



“Fiz um jogo bastante sólido hoje. Senti que não precisei de jogar o meu melhor ténis para ganhar mas mesmo assim consegui manter um nível alto de concentração que me permitiu facilitar o encontro. Servi melhor hoje e isso também é bastante positivo”, disse Gastão Elias à agência Lusa.



Na próxima ronda, o jogador luso vai defrontar o vencedor do embate entre os belgas Kimmer Coppejans, atual 180 da hierarquia mundial, e Arthur de Greeef, 134 do mundo e quinto cabeça de série em Barletta.